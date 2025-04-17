النفط يرتفع 2% والذهب يزداد بريقاً

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ارتفعت أسعار النفط الأربعاء بنسبة 2%، مسجلة أعلى مستوى في أسبوعين، بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة تستهدف صادرات النفط الإيرانية وشركات تكرير صينية صغيرة.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.18 دولار لتسجل عند التسوية 65.85 دولار للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.14 دولار ليصل عند التسوية إلى 62.47 دولار.

وأشارت أوبك إلى خطط جديدة لتعويض تجاوز الحصص الإنتاجية، فيما أظهرت البيانات الأمريكية ارتفاع مخزونات النفط الخام بمقدار 515 ألف برميل.

وفي سياق متصل، سجل الذهب مستوى قياسيًا مرتفعًا جديدًا في المعاملات الفورية عند 3350.62 دولار للأوقية

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