الذهب يواصل صعوده القياسي وسط الحرب التجارية وتحذيرات باول

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

سجل سعر الذهب ارتفاعا جديدا مدفوعا بتحذيرات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من تداعيات الحرب التجارية، التي زادت من التقلبات في “وول ستريت” وأدت إلى تراجعات حادة في الأسهم والدولار.

سعر المعدن الثمين ارتفع بنسبة 0.4% ليصل إلى 3,357.78 دولار للأونصة، بعد أن قفز 3.5% أمس الأربعاء في أكبر مكسب يومي له منذ مارس 2023.

هبط الدولار إلى أدنى مستوى له في 6 أشهر، في وقت تسببت فيه الأنباء المتضاربة بشأن الرسوم الجمركية في إرباك الأسواق، بينما بدّد باول الآمال بأن يتدخل الفيدرالي سريعا لطمأنة المستثمرين، مشددا على الطابع غير المتوقع لسياسات الرسوم الصادرة من واشنطن.

ارتفاع متواصل

قفز الذهب 28% منذ بداية العام – متجاوزا مكاسب بلغت 27% حققها في 2024 – في ظل تصاعد التوترات التجارية، التي أثارت مخاوف من ركود اقتصادي عالمي محتمل.

في الأثناء، تستعد إدارة الرئيس ترمب للضغط على الدول لتقليص تعاملاتها التجارية مع الصين في إطار مفاوضات تتعلق بالرسوم الأمريكية.

كتب محللو “إيه إن زي ريسيرش” في مذكرة “مزيج من تصاعد الغموض بشأن الرسوم الجمركية، وتباطؤ متوقع في النمو الاقتصادي، ومخاوف من التضخم، إلى جانب تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة، عوامل شكلت بيئة مثالية لتسجيل الذهب المزيد من المكاسب”.

سجل الذهب 3,351.79 دولار للأونصة بحلول الساعة 08:00 صباحا بتوقيت سنغافورة، مرتفعاً 0.3%، ولم يطرأ تغير يُذكر على مؤشر “بلومبرغ للدولار الفوري” بعد تراجعه 0.7% يوم الأربعاء، كما صعدت أسعار الفضة والبلاتين والبلاديوم.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط