اخبار السعوديه

بحوزتهم 54 كجم من الحشيش.. القبض على 3 مهربي مخدرات بعسير

0 نشر
واس- جيزان 0 تبليغ

  • بحوزتهم 54 كجم من الحشيش.. القبض على 3 مهربي مخدرات بعسير 1/2
  • بحوزتهم 54 كجم من الحشيش.. القبض على 3 مهربي مخدرات بعسير 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن بحوزتهم 54 كجم من الحشيش.. القبض على 3 مهربي مخدرات بعسير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم 54.6 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.
وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

الإبلاغ عن المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا