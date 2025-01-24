شكرا لمتابعة خبر عن وزير الخارجية : ندعو المجتمع الدولي إلى رفع العقوبات عن سوريا ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وصل وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الجمعة، إلى العاصمة السورية دمشق، في أول زيارة رسمية لمسؤول رفيع المستوى منذ سقوط نظام بشار الأسد والتقى الوزير بقائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، في قصر الشعب بدمشق.

وقال الوزير: “لقائي اليوم بقائد الإدارة السورية الجديدة السيد أحمد الشرع يأتي في إطار موقف المملكة الداعم لسوريا وإيفاداً بتوجيهات قيادة المملكة للوقوف إلى جانب سوريا وشعبها الكريم في كافة المجالات”.

وأضاف بن فرحان ، “ندعو المجتمع الدولي إلى رفع العقوبات عن سوريا بشكل عاجل لإتاحة الفرصة لنهوض الاقتصاد السوري بالشكل الذي يدعم استقرار سوريا ويدعم العيش الكريم للشعب السوري”.

وتابع بن فرحان ، “نحن واثقون من عبور السوريين لهذه المرحلة المفصلية بنجاح وبما يكفل تحقيق مستقبل زاهر يسوده الاستقرار والرخاء لكافة أبناء الشعب السوري الشقيق”.