شكرا لمتابعة خبر عن محافظ قلوة يدشن مبادرة جمعية يشفين الصحية “راحتهم تهمنا” والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - دشّن محافظ قلوة الاستاذ علي بن احمد الشهري بمكتبه مبادرة ” راحتهم تهمنا” التي قدمتها جمعية يشفين الصحية بالمحافظة لمستشفى قلوة العام وعددًا من المراكز الصحية وذلك بحضور عضو مجلس الادارة محمد عباس الهيمطي والرئيس التنفيذي للجمعية عبدالخالق بن يحيى بالقرون ومساعد مدير مستشفى قلوة العام ياسر الحميدي ومدير مركز صحي 1 سلطان الشدوي.

وأوضح بالقرون أن هذه المبادرة جاءت من حرص الجمعية على تحسين الخدمات الصحية والمساهمة الفاعلة في تعزيز جودة الحياة والخدمات المقدمة للمستفيد وتعزيز التعاون مع الجهات الصحية التي تعمل على تقديم خدماتها للمريض والمراجع على حدٍ سواء وتهدف المبادرة إلى توزيع عربات يدويه على المستشفى وعدد من المراكز الصحية على مدار عام 2025 وتستهدف توزيع ” 40 ” عربة خلال العام على عدة مراحل مشيرًا إلى أنه تم توزيع ” 14 ” عربة في المرحلة الأولى على مستشفى قلوة العام والمركز الصحي 1.

مؤكدًا أن جمعية يشفين ستعمل على التوسع في خدماتها للارتقاء بمستوى الخدمات بفضل مانجده من دعم من رجال الأعمال وفاعلي الخير لتحقيق مستهدفات رؤية الوطن الطموحة