شكرا لمتابعة خبر عن تمديد صلاحية الرخصة المهنية سنة إضافية لمن أصدر رخصته قبل 2025 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة عن تمديد صلاحية الرخصة المهنية سنة إضافية للأفراد الذين أصدرت رخصهم المهنية قبل عام 2025.

وجاء هذا القرار لتسهيل الإجراءات على أصحاب المهن ودعم استقرارهم الوظيفي، حيث يُعتبر تمديد الرخصة خطوة إيجابية لتخفيف الأعباء الإدارية والمالية على المواطنين والمقيمين.

ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود المملكة لتحسين بيئة العمل وتعزيز كفاءة القوى العاملة، تماشيًا مع رؤية 2030 التي تهدف إلى بناء اقتصاد قائم على المهارات والكفاءات.