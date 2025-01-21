أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز

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محمد بن مسعود - الدمام - أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله -، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.

وأدى الصلاة مع أمير المنطقة عدد من الأمراء والمسؤولين، وجمع من المواطنين.

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