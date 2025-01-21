310 شاحنات مساعدات إنسانية تدخل إلى قطاع غزة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 21 يناير 2025, 7:50 مساءً

دخلت اليوم 310 شاحنات، تحمل مساعدات إنسانية متنوعة إلى قطاع غزة، من بينها 30 شاحنة وقود. وأفاد مصدر مصري مسؤول، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، بأن شاحنات المساعدات دخلت إلى قطاع غزة عبر منفذَيْ العوجة وكرم أبو سالم جنوب شرق القطاع. وأشار إلى أن إجمالي عدد الشاحنات التي تم إدخالها أمس وأمس الأول بلغ 680 شاحنة، من بينها 40 شاحنة وقود، و10 شاحنات غاز.

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