مدير "تعليم نجران" يطمئن على صحة الطالب "آل شيبان"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 21 يناير 2025, 8:07 مساءً

قام اليوم المدير العام للتعليم بمنطقة نجران، الدكتور حسن محمد العلكمي، بزيارة للاطمئنان على صحة الطالب نوح آل شيبان، الذي يخضع للعلاج بمستشفى الملك خالد بنجران بعد تعرُّضه لهجوم من كلاب ضالة، كادت تُنهي حياته لولا عناية الله سبحانه وتعالى. ‫وتمنى "العلكمي" للطالب آل شيبان الشفاء العاجل. وفي نهاية الزيارة شكرت أسرة آل شيبان المدير العام لتعليم نجران على تلك الزيارة للاطمئنان على ابنهم نوح آل شيبان.

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