شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد: رياح شديدة على تبوك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نبَّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة تبوك، اليوم، من رياح شديدة، على أملج، والوجه، وضباء ، ونيوم شرما، تشمل تأثيراتها المصاحبة، تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج، ورياحًا تصل سرعتها إلى (40_49) كم/ساعة، لافتًا إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.‏

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الأحد أن تعاود درجات الحرارة انخفاضها على مناطق تبوك، الجوف، حائل ، الحدود الشمالية، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.

ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة.



