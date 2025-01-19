شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: موجة البرد السابعة بشتاء هذا العام قطبية وتؤثر على معظم المناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، عن حالة موجة البرد السابعة في شتاء هذا العام .

وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:” اليوم الأحد 1446/7/19هـ س”6″ فجرًا، موجة البرد السابعة في شتاء هذا العام التي أصلها قطبي تؤثر على معظم الجزيرة.”

وأضاف:” أجواء من باردة لباردة جداَ على معظم الجزيرة العربية، الحرارة المسجلة وفقاً لـ”meteologix” ‏أقلها طريف وسكاكا”3″، الرياض”7″درجة مئوية، وسحب على الشمالية و الوسطى والشرقية.”

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الأحد أن تعاود درجات الحرارة انخفاضها على مناطق تبوك، الجوف، حائل ، الحدود الشمالية، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.

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