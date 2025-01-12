شكرا لمتابعة خبر عن المسند يوضح الحالة المطرية المتوقعة اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم “سابقًا”، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ الدكتور عبدالله المسند، عن الحالة المطرية المتوقعة اليوم الأحد، من خلال نشر خريطة توضيحية عبر حسابه الرسمي على منصة إكس.

وقال المسند في تغريدة عبر حسابه:” الأحد 12 رجب 1446هـ 12 يناير – 2025م 22 الجدي 1403 هـ.ش، 11 نوء الشولة | 37 المربعانية، 23 فصل الشتاء.”

وأضاف:” بقي على الشبط 3 أيام، وعلى العقارب 29 يومًا و على نهاية الفصل الثاني 39 يومًا، بينما على يوم التأسيس 42 يومًا، وعلى إجازة الشتاء 43 يومًا، وعلى رمضان 47 يومًا، والحميمين 68 يومًا.”

وتابع:” كما بقي على إجازة عيد الفطر 68 يومًا، وعلى الربيع 68 يومًا، والذراعين 94 يومًا، وإجازة عيد الأضحى 138 يومًا، بينما الحج 144 يومًا وفصل الصيف 160 يومًا، وإجازة الصيف 165 يومًا، ونهاية السنة الهجرية 165 يومًا.”

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