انطلاق مهرجان الخرج الأول للتمور والقهوة السعودية غداً

تنطلق فعاليات مهرجان الخرج الأول للتمور والقهوة السعودية في نسخته الأولى غداً الجمعة ١٠ يناير ٢٠٢٥ في تمام الساعة السادسة، برعاية كريمة محافظ الخرج الامير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز. يأتي هذا المهرجان بهدف إبراز الجوانب التراثية والثقافية المرتبطة بالتمور والقهوة السعودية كونهما عنصرين رئيسيين في ثقافة المملكة العربية السعودية وتاريخها. كما تم اختيار التمور والقهوة السعودية كموضوع رئيسي للمهرجان لما تمثله من قيمة اقتصادية وتراثية عريقة، حيث تعد التمور رمزًا للنخيل الذي لطالما كان جزءًا من هوية المملكة ومصدرًا اقتصاديًا هامًا. أما القهوة السعودية فهي تعكس الكرم والأصالة السعودية، وتعتبر جزءًا من الحياة اليومية والتقاليد الإجتماعية.



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