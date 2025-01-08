شكرا لمتابعة خبر عن التعاون الإسلامي تدين نشر الاحتلال خرائط مزعومة للمنطقة تضم أجزاءً من دول عربية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أدانت منظمة التعاون الإسلامي نشر سلطات الاحتلال الإسرائيلي على حساباتها الرسمية، خرائط مزعومة للمنطقة تشمل أراضي عربية لكل من (الأردن ولبنان وسوريا)، وكذلك دعوات تحريضية إلى ضم الضفة الغربية وممارسة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، عادة ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

وأكدت المنظمة رفضها هذه الممارسات الإسرائيلية الاستفزازية التي تتزامن مع تصاعد وتيرة الجرائم والإرهاب المنظم الذي يمارسه المستوطنون المتطرفون وقوات الاحتلال الإسرائيلي في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.

ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه وضع حد لجميع الانتهاكات وجرائم الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال منذ خمسة عشر شهرًا بحق الشعب الفلسطيني.