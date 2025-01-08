شكرا لمتابعة خبر عن العصيمي: منخفضات سيبيرية باردة تضرب المملكة منتصف يناير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف خبير الطقس والمناخ عبدالله العصيمي عن توقعات بتأثر المملكة بمنخفضات سيبيرية شديدة البرودة خلال الفترة المقبلة.

وقال العصيمي عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس» : “توقعات النشرة الموسمية لشهر يناير بدأت تظهر في النماذج ومنخفضات سيبيرية شمالية شرقية شديدة البرودة متوقعة بإذن الله النصف الثاني من يناير” .

وشهدت مناطق المملكة حالة مطرية شديدة تميزت بتفاوت ملحوظ في سرعة الرياح وكميات الأمطار التي سجلت أرقام مرتفعة في بعض المناطق.

وتستمر الحالة المطرية في التأثير في بعض المناطق، وأشار المركز الوطني للأرصاد إلى احتمالية تسجيل كميات إضافية من الأمطار، داعيًا الجميع بتوخي الحذر وإتباع التعليمات الصادرة من الجهات المعنية.