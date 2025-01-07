شكرا لمتابعة خبر عن درجة الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم في مطارات المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، عن درجة الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم الثلاثاء، في بعض مطارات المملكة.

وشارك المسند، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس قائمة بدرجات الحرارة المسجلة اليوم على تلك المطارات.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق عسير، الباحة ومكة المكرمة ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية كذلك على أجزاء من منطقة جازان، في حين تتوالى درجات الحرارة انخفاضها مع فرصة تكون الصقيع على الأجزاء الشمالية للمملكة.