شكرا لمتابعة خبر عن سائحة علقت سيارتها أثناء التنزه تنبهر من سرعة استجابة السعوديين لاستغاثتها .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عبرت سائحة عن انبهارها من سرعة استجابة السعوديين الذين استجابوا لاستغاثتها بعدما علقت مركبتها بمكان زراعي نائي أثناء التنزه مع مجموعة من السياح .
وجاءت امرأة مع زوجها ومجموعة سياح بشاحنتهم للتنزه حول المملكة وعلقت مركبتهم الضخمة في الطين على سواحل البحر الأحمر بمكان نائي زراعي.
ونشرت السائحة نداء استغاثة فتداول السعوديون النداء في وسائل التواصل حتى وصلهم فريق (دعم) وتم إنقاذهم.
وأعربت السياح عن شكرهم لكل مواطن سعودي ساهم في وصول استغاثتهم ، كما وجّهوا الشكر لفريق إنقاذ الذي تمكن من التفاعل مع الوضع بسرعة واحترافية كبيرة .