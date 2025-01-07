شكرا لمتابعة خبر عن سائحة علقت سيارتها أثناء التنزه تنبهر من سرعة استجابة السعوديين لاستغاثتها .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عبرت سائحة عن انبهارها من سرعة استجابة السعوديين الذين استجابوا لاستغاثتها بعدما علقت مركبتها بمكان زراعي نائي أثناء التنزه مع مجموعة من السياح .

وجاءت امرأة مع زوجها ومجموعة سياح بشاحنتهم للتنزه حول المملكة وعلقت مركبتهم الضخمة في الطين على سواحل البحر الأحمر بمكان نائي زراعي.

‏ونشرت السائحة نداء استغاثة فتداول السعوديون النداء في وسائل التواصل حتى وصلهم فريق (دعم) وتم إنقاذهم.

وأعربت السياح عن شكرهم لكل مواطن سعودي ساهم في وصول استغاثتهم ، كما وجّهوا الشكر لفريق إنقاذ الذي تمكن من التفاعل مع الوضع بسرعة واحترافية كبيرة .