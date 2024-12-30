شكرا لمتابعة خبر عن المسند: تجربة البراجيل موجودة في الخليج من عصور ما قبل الكهرباء ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحدث الباحث في علوم الطقس والمناخ، عبدالله المسند، عن تجربة “البراجيل”، وكيف تتم الاستفادة منها في تعديل درجات الحرارة.

وقال المسند عبر بودكاست منظور: “فكرة البراجيل أو ما تسمي بأبراج مناكيف الهواء نضيفها تحت إجراء التعايش مع ارتفاع درجات الحرارة بمعنى أنك تحصل مكيف مجاني”.

وأضاف: “هذه الفكرة موجودة في الخليج من عصور ما قبل الكهرباء ولها فاعلية جيدة في تغيير درجة الحرارة داخل المنازل، ومؤسسة أستريا الخيرية طبقوا هذا في جامع الرحمانية في الجوف، والجامع الكبير في عرعر”.

وتابع: “والبراجيل تلتقط الهواء الخارجي ومن ثم ينفذ من خلال المرطبات “الكرتون المرطبات الموجود في المكيفات الصحراوية” ويصل إلى داخل المسجد وتكون درجة الحرارة جدا مقبولة كما أنه يوفر الكهرباء”.

واختتم : “كلما اتجهنا لشمال المملكة كان الأحرى استخدام هذه التقنية خاصة في منطقة الجوف وتبوك وحائل لأن هذه المناطق أقل درجة حرارة من المناطق الأخرى”.