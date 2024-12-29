شكرا لقرائتكم خبر عن تمهيدًا لفصلهما.. توأمان سياميان سوريان يصلان المملكة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضمن جهوده الإنسانية وريادته العالمية في فصل التوائم السيامية، يعتزم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إجراء العملية الجراحية والفحوصات اللازمة لفصل التوأم السيامي السوري سيلين وإيلين.

وسيكون موعد وصول التوأمين إلى الرياض اليوم الأحد في تمام الساعة الثانية مساءً، قبل أن ينقلوا الى مدينة الملك عبد العزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض.

وتأتي تلك العملية ضمن سلسلة عمليات فصل التوائم الملتصقة التي أجراها البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة، ما يجعله من أكبر برامج فصل التوائم الملتصقة على مستوى العالم.