شكرا لمتابعة خبر عن طيار يوضح تأثير الطيور على الطائرات بعد حادث الطائرة الأذربيجانية .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الطيار المدني عبدالله بن صالح الغامدي عن حقيقة إمكانية الطائر في إسقاط طائرة، ردًا على استفسارات المتابعين حول حادث سقوط الطائرة الأذربيجانية.

وأوضح الغامدي خلال مقطع فيديو، أن الطيور قد تؤثر على الطائرات، خاصة إذا ضربت مقدمة الطائرة أو الجناح، مما قد يسبب تلفًا يستدعي العودة لإصلاح الطائرة، بينما يعد ضرب سرب من الطيور للمحرك مشكلة كبيرة، خاصة في مرحلة الإقلاع حيث يكون الطيار في موقف حرج.

وأضاف أن الطيارين في بعض الدول يتخذون إجراءات وقائية ضد الطيور، حيث يطلقون طلقات نارية لتشتيت الطيور من حول الطائرة قبل الإقلاع، مما يسمح للطائرة بالتحليق بأمان، مؤكدًا بأن هذه الإجراءات ضرورية لتفادي أي مشاكل قد تحدث أثناء الإقلاع، حيث تكون الطائرة في مرحلة حرجة من حيث السرعة والارتفاع.

وفيما يتعلق بسؤال متابعيه عن سبب عدم وجود براشوت لكل راكب في الطائرة، أكد الغامدي أن فكرة استخدام الركاب للبراشوت في حالات الطوارئ غير عملية.

كما أوضح الغامدي أن المظليين المحترفين لا يصلون إلى تلك المهارة إلا بعد تدريب طويل وشاق، بالإضافة إلى صعوبة تنفيذ القفز الحر على ارتفاعات عالية ودرجات حرارة منخفضة، مشيرًا إلى أن سقوط الركاب في أماكن غير مستوية أو في المحيط قد يكون خطرًا للغاية.