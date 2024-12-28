شكرا لقرائتكم خبر عن حلول تسابق الزمن.. "أبشر" تخدم 28 مليون هوية رقمية وتقدم 460 خدمة والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية