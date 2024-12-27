شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد تصدر تنبيهًا بهطول أمطار على الباحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، وجريان للسيول، وتساقط البرد، وصواعق رعدية على مدينة الباحة ومحافظات العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والمخواة، وقلوة, والحجرة، وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد أن حالة الطقس على منطقة الباحة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة التاسعة مساءً.