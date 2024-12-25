شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: أجواء باردة وأمطار على بعض المناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 24 جمادى الآخرة 1446هـ.

وقال الحصيني عبر حسابه على موقع إكس :”وفقًا لنماذج الطقس، إن معظم مناطق الجزيرة العربية تشهد أجواء باردة إلى باردة جدًا، خاصة في المناطق الداخلية”.

وأضاف الحصيني أن درجات الحرارة فجر اليوم سجلت انخفاضًا ملحوظًا، حيث كانت أقل درجات الحرارة في مدن حائل وطريف والقريات (4 درجات مئوية)، بينما سجلت الرياض 11 درجة مئوية فيما تشهد السواحل الوسطى والجنوبية للبحر الأحمر أجواء معتدلة.

وتوقع الحصيني أيضًا هطول أمطار على أجزاء من مناطق الباحة وعسير وجنوب مكة، بالإضافة إلى استمرار تأثير الأمطار في الإمارات وعُمان.