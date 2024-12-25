شكرا لمتابعة خبر عن فلكي: الخطوط الدخانية المتكررة بسماء الباحة قد تكون ناجمة عن أجسام طائرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الفلكي الدكتور ملهم هندي أن هذا الأسبوع، تكررت مشاهدات ظهور خطوط دخانية غريبة في سماء الباحة ومحايل عسير.

‏وأوضح هندي عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، أن شكل هذه الخطوط الذي يتضمن دوائر وخطوط متعرجة يشير بوضوح إلى أنها ليست طبيعية؛ مما يرجح أنها ناتجة عن أجسام صناعية طائرة.

‏وأشار هندي إلى أنه لاحظ منذ سنوات خطوطًا مشابهة لهذه الأدخنة، واتضح حينها أنها ناجمة عن طائرات استطلاع عسكرية.

‏وفي السياق، أكد أنه لا يمكنه الجزم بطبيعة المصدر الذي تسبب في هذه الظاهرة خلال هذا الأسبوع في منطقة الباحة.