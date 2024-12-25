شكرا لمتابعة خبر عن رحالة عراقي يمشي منذ 6 سنوات من النرويج للوصول لجنوب إفريقيا ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وصل الرحالة النمساوي من أصل عراقي ثائر عبود، إلي دولة الكويت، بعد أن قطع أكثر من 34 ألف كم، مروراً بـ7 دولة أخرهم المملكة قبل أن يتجه للكويت.

ثائر الذى قضى 6 سنوات و8 شهور حسب قوله، مازال متبقي له 20 ألف كيلو متر ويتوقع أن تستغرق رحلته 4 سنوات أخرى للوصول إلى هدفه في أقصى نقطة بجنوب أفريقيا.

انطلقت رحلة الرحالة النمساوي، في عام 2013 حينما شرع برحلته الأولى من النمسا حتى اسبانيا دعماً لأخته المصابة بالسرطان، ثم نفذ رحلة مشي اخرى بدأت من النمسا الى مكة المكرمة وفاء لنذر وعد به، ثم بدا رحلته الثالثة في عام 2018 حول العالم من دولة النمسا قاصداً الوصول سيراً على الأقدام إلى أبعد نقطة في دولة جنوب أفريقيا، وذلك حين وجد في المشي متعة وراحة جسدية وصفاء ذهني.

وتعد الغاية من هذه الرحلة الثالثة التي ستستغرق ما يقرب من 10 سنوات هي للاستكشاف والاطلاع على ثقافات الشعوب وقصصهم، وأروع الأماكن السياحية في العالم.