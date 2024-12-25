شكرا لمتابعة خبر عن مختص: تكاليف الزواج الباهظة تهدد استقرار الحياة الزوجية .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال المستشار الاجتماعي أحمد المحمدي إن المجتمع هو المسؤول عن ارتفاع تكاليف الزواج، مؤكدًا أن الشريعة الإسلامية تشجع على تخفيض هذه التكاليف، بما في ذلك المهور.

وأوضح خلال مداخلته عبر قناة «العربية FM»، أن تكاليف الزواج أصبحت عبئًا على الزوجين، حيث تتسبب في ديون وأقساط تؤثر سلبًا على حياتهم الزوجية بسبب تكاليف ليلة واحدة.

أشار المحمدي إلى أن بعض الشباب يخافون من الجانب الصعب للزواج، مثل التكاليف والالتزامات المالية، أكثر من رؤيتهم للجانب الإيجابي المتمثل في بناء أسرة وحياة جديدة.

واختتم حديثه بأن بعض المجتمعات تفرض قيودًا كبيرة على تكاليف الزفاف، مثل إقامة حفل مثالي تحت ضغط الأهل والمجتمع، بينما في مجتمعات أخرى تكون التكاليف أبسط، مما يسهم في نجاح الزواج على المدى البعيد.