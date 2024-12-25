شكرا لمتابعة خبر عن المركز الوطني للأرصاد ينفي شائعات الموجة الباردة القوية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نفى المركز الوطني للأرصاد الشائعات المتداولة، بشأن تعرض الممكلة لأقوى موجة برد منذ بداية الشتاء، الأسبوع المقبل.

وأكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، على حسابه على منصة إكس قائلًا: “لا صحة لما يتداول بشأن تعرض مناطق المملكة الأسبوع القادم لأقوى موجة باردة منذ بداية فصل الشتاء”.

وتابع القحطاني:” المركز سيصدر غداً تقريراً عن انخفاض درجات الحرارة والتي يتوقع أن تتراوح بين 4 ْم و 0 ْ”.

وشدد المركز على عدم الانسياق للشائعات، وأخذ المعلومات من مصادرها الموثوقة.