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المركز الوطني للأرصاد ينفي شائعات الموجة الباردة القوية

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الرياض - علي القحطاني - نفى المركز الوطني للأرصاد الشائعات المتداولة، بشأن تعرض الممكلة لأقوى موجة برد منذ بداية الشتاء، الأسبوع المقبل.

وأكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، على حسابه على منصة إكس قائلًا: “لا صحة لما يتداول بشأن تعرض مناطق المملكة الأسبوع القادم لأقوى موجة باردة منذ بداية فصل الشتاء”.

وتابع القحطاني:” المركز سيصدر غداً تقريراً عن انخفاض درجات الحرارة والتي يتوقع أن تتراوح بين 4 ْم و 0 ْ”.

وشدد المركز على عدم الانسياق للشائعات، وأخذ المعلومات من مصادرها الموثوقة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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