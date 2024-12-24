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سفير المملكة لدى أوكرانيا يقدّم أوراق اعتماده للرئيس فولوديمير زيلينسكي

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الرياض - علي القحطاني - قدّم السفير محمد بن عبدالعزيز البركة، أوراق اعتماده سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين فوق العادة ومفوضًا لدى جمهورية أوكرانيا، إلى فخامة الرئيس فولوديمير زيلينسكي، وذلك أثناء مراسم الحفل الذي أقيم في العاصمة الأوكرانية كييف.

ونقل السفير البركة تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – لفخامته، وتمنياتهما للشعب الأوكراني بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه رحب فخامة الرئيس الأوكراني بسفير خادم الحرمين الشريفين، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهام عمله، وحمّله تحياته لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وتمنياته للمملكة وشعبها بدوام التقدم والرخاء.

حضر مراسم الحفل معالي وزير الخارجية الأوكراني اندري صبيغا، ونائب رئيس البعثة ماجد السلمي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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