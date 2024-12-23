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المسند: موجات البرد القارسة تأتينا من الدوامة القطبية .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم “سابقًا”، عبدالله المسند، عن الأماكن التي تأتي منها موجة البرد القارسة.

وقال المسند في حديثه على برنامج أكتفيتي مع دلال المحمد:” موجات البرد القارسة تأتينا من الدوامة القطبية وهناك رياح تسمى بالرياح النفاذة وهي تتحرف في فصل الشتاء ناحية الجنوب.”

وأضاف :” الكتلة الباردة تهبط وتضرب شمال العراق وسوريا وتهبط أحيانًا وتأتي للمملكة عبر الرياح الشمالية.”

 

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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