شكرا لمتابعة خبر عن المسند: موجات البرد القارسة تأتينا من الدوامة القطبية .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم “سابقًا”، عبدالله المسند، عن الأماكن التي تأتي منها موجة البرد القارسة.

وقال المسند في حديثه على برنامج أكتفيتي مع دلال المحمد:” موجات البرد القارسة تأتينا من الدوامة القطبية وهناك رياح تسمى بالرياح النفاذة وهي تتحرف في فصل الشتاء ناحية الجنوب.”

وأضاف :” الكتلة الباردة تهبط وتضرب شمال العراق وسوريا وتهبط أحيانًا وتأتي للمملكة عبر الرياح الشمالية.”