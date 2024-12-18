شكرا لمتابعة خبر عن إدراج الطائرة الخاصة لأول مرة ضمن جوائز مهرجان الإبل .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الدكتور خالد التركي، المتحدث باسم مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، عن جائزة فريدة من نوعها، وهي جائزة “منقية الجزيرة”، التي تمنح للفائز طائرة خاصة.

وقال التركي، في مداخلة مع قناة الإخبارية: ” الجائزة عبارة عن طائرة خاصة تُمنح لمالك المنقية الفائزة بلقب “منقية الجزيرة”، وهي المنقية التي تحصل على أعلى الأصوات”.

وأضاف التركي: “تأتي تلك الجائزة في سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى الرياضات والمسابقات في العالم، حيث وضعت على غرار مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث يتنافس 32 منقية من دول مجلس التعاون الخليجي، وقد حصلت هذه المنقيات على أرقام ومنافسة وفي الصدارة، ثم تم وضعها في منصة إلكترونية للتصويت عليها من قبل الجمهور”.

وتابع : “تم رفع قيمة جوائز المهرجان إلى أكثر من 200 مليون ريال، وذلك يعود إلي الدعم الكبير من حكومتنا الرشيدة وكذلك بمناسبة عام الإبل كما صدر في قرار مجلس الوزراء الموقر، كذلك قرار هيئة الأمم المتحدة ممثلة في منظمة الفاو بإعتبار أن عام 2024 هو عام الإبل، لذا سيحتفل العالم كله بذلك”.