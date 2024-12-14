شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم 203 سعوديين.. "كاوست" تحتفل بدفعة جديدة من الخريجين والان نبدء بالتفاصيل



ويأتي الإنجاز بعد أسبوع واحد فقط من حصول كاوست على لقب أفضل جامعة عربية للعام الثاني على التوالي من قبل تصنيف مؤسسة التايمز للتعليم العالي. دفعة كاوست 2024 ومثلت دفعة كاوست لعام 2024 علامة فارقة مع زيادة بنسبة 13% في إجمالي الخريجين السعوديين و29% في عدد الخريجات السعوديات مقارنة بالعام الماضي، وكلاهما الأعلى في تاريخ الجامعة، وتمثل هذه الدفعة المتنوعة بفخر 46 دولة، ما يبرز الجاذبية العالمية لكاوست ومجتمعها الأكاديمي الشامل والمتميز.

وسجلت دفعة الخريجين لهذا العام معايير غير مسبوقة، بلغ عدد الخريجين السعوديين أعلى مستوى له على الإطلاق، بما في ذلك 108 خريجات سعوديات، بزيادة قدرها 29% مقارنة بعام 2023. استقطاب ورعاية المواهب ويعكس تنوع الخريجين، الذين جاءوا من 46 دولة، جاذبية كاوست العالمية واهتمام الجامعة باستقطاب ورعاية المواهب من جميع أنحاء العالم.



وأكد رئيس كاوست، إدوارد بيرن، في كلمته خلال الحفل أهمية الدور المحوري للجامعة في تعزيز الأهداف التنموية الطموحة للمملكة ورسالتها في دفع عجلة الابتكار والتميّز على الساحة العالمية.

وقال :"شهدت المملكة العربية الاستثمار في العقول وفي كلمة عبر الخريج يوسف مطر القوس الحاصل على درجة الدكتوراه في الهندسة الميكانيكية عن سعادته لنشأته في بلد يهتم بتحقيق أحلام الشباب، نظير الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة للتعليم والطلاب والطالبات بجميع المستويات، مشيرًا إلى أن الخريجين نتاج استثمار الوطن في العقول وتمكينهم في تخصصات نوعية، منها صناعة أشباه الموصلات، وابتكاراتها التي ستدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 .



ومن بين الطلبة المتخرجين، حصل 188 طالبًا وطالبة على درجة الدكتوراه (منهم 51 سعوديًا)، و253 طالبًا وطالبة على درجة الماجستير (منهم 128 سعوديًا)، و24 طالبًا وطالبة على دبلوم الدراسات العليا (جميعهم سعوديون).

الدمام - شريف احمد - أقامت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) اليوم، حفل التخرج الخامس عشر، حيث كرمت 465 خريجًا وخريجة من بينهم 203 سعوديين وهو رقم قياسي.ويأتي الإنجاز بعد أسبوع واحد فقط من حصول كاوست على لقب أفضل جامعة عربية للعام الثاني على التوالي من قبل تصنيف مؤسسة التايمز للتعليم العالي.ومثلت دفعة كاوست لعام 2024 علامة فارقة مع زيادة بنسبة 13% في إجمالي الخريجين السعوديين و29% في عدد الخريجات السعوديات مقارنة بالعام الماضي، وكلاهما الأعلى في تاريخ الجامعة، وتمثل هذه الدفعة المتنوعة بفخر 46 دولة، ما يبرز الجاذبية العالمية لكاوست ومجتمعها الأكاديمي الشامل والمتميز.وسجلت دفعة الخريجين لهذا العام معايير غير مسبوقة، بلغ عدد الخريجين السعوديين أعلى مستوى له على الإطلاق، بما في ذلك 108 خريجات سعوديات، بزيادة قدرها 29% مقارنة بعام 2023.ويعكس تنوع الخريجين، الذين جاءوا من 46 دولة، جاذبية كاوست العالمية واهتمام الجامعة باستقطاب ورعاية المواهب من جميع أنحاء العالم.وأكد رئيس كاوست، إدوارد بيرن، في كلمته خلال الحفل أهمية الدور المحوري للجامعة في تعزيز الأهداف التنموية الطموحة للمملكة ورسالتها في دفع عجلة الابتكار والتميّز على الساحة العالمية.وقال :"شهدت المملكة العربية السعودية تحولًا غير مسبوق منذ تأسيس كاوست، وقد تطورت كاوست مع المملكة، وربما أبرز مثال على ذلك هو تبنينا لاستراتيجية (أثر متسارع 2023)، التي مكنتنا من تولي دورًا أكبر في دعم أولويات البحث والتطوير والابتكار، والتي ستدفع البلاد نحو المستقبل".وفي كلمة عبر الخريج يوسف مطر القوس الحاصل على درجة الدكتوراه في الهندسة الميكانيكية عن سعادته لنشأته في بلد يهتم بتحقيق أحلام الشباب، نظير الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة للتعليم والطلاب والطالبات بجميع المستويات، مشيرًا إلى أن الخريجين نتاج استثمار الوطن في العقول وتمكينهم في تخصصات نوعية، منها صناعة أشباه الموصلات، وابتكاراتها التي ستدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 .ومن بين الطلبة المتخرجين، حصل 188 طالبًا وطالبة على درجة الدكتوراه (منهم 51 سعوديًا)، و253 طالبًا وطالبة على درجة الماجستير (منهم 128 سعوديًا)، و24 طالبًا وطالبة على دبلوم الدراسات العليا (جميعهم سعوديون).