مستشار تسويقي: السعودية في السنوات الأخيرة شهدت أشياء غير مسبوقة وأثرها الاقتصادي واضح ومباشر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قال المستشار التسويقي د.محمد الحطوط، إن العوائد الغير مباشرة في علم الإحصاء والأبحاث العلمية صعب جداً أن نحصيها بشكل دقيق، ولكن أثرها يصل إلى أضعاف أضعاف من الأثر المباشر.

وأوضح خلال حديثه في برنامج mbc في أسبوع، أن النشاط الثقافي والإعلامي والتسويقي وصناعة المحتوى بكل لغات العالم صعب جداً أن نحصيها ونضع لها سعراً.

وأضاف أن كأس العالم يفتح نقاش مع العالم ويفتح فرص وظيفية وفرص استثمارية تبدأ من تواصل الناس مع بعضهم البعض.

كما أكد أنه على السعوديين ألا يغفلوا عن هذا الأثر الغير مباشر لكل هذه الأحداث؛ لأنه أكبر وأعظم وتأثيره يطول.

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