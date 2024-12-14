شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالساحل الشمالى الغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً صباح اليوم السبت، بمقر جهاز مدينة العلمين الجديدة، لاستعراض موقف تنفيذ المشروعات التنموية المتنوعة بإقليم الساحل الشمالى الغربى، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزتها، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة المدن الجديدة بالساحل الشمالى الغربى.

ووجه المهندس شريف الشربيني، بسرعة الانتهاء من إعداد تصميمات البحيرات المقرر تنفيذها جنوب الطريق الدولى الساحلى، للبدء فى التنفيذ، لتعظيم الاستفادة من الأراضى الواقعة جنوب الطريق، وسرعة العمل بالمخططات الاستراتيجية لجميع الأراضى التى تم نقل ولايتها لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بقطاع الساحل الشمالى الغربى، وتعظيم الاستفادة من تلك الأراضى.

كما وجه الوزير، بضرورة ضغط معدلات التنفيذ والالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من مختلف المشروعات، وسرعة إنهاء إجراءات التفاوض مع الكيانات المتواجدة بإقليم الساحل الشمالى الغربى، من خلال اللجنة المشكلة للحصر والتفاوض، مؤكداً تقديم كل الدعم لدفع معدلات التنمية بإقليم الساحل الشمالى الغربى.



واستعرض المهندس شريف الشربيني، موقف تنفيذ أعمال الطرق والمرافق للأراضى البديلة بمنطقة "شمس الحكمة"، والمخصصة لأصحاب التواجدات بمدينة رأس الحكمة، حيث تشتمل المنطقة البديلة وفقاً للمخطط على مناطق سكنية، وخدمية، وأنشطة تجارية واستثمارية، إضافة إلى شبكة الطرق الرئيسية.

كما استعرض وزير الإسكان، موقف أعمال تنمية الأراضى الخاضعة لولاية "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة" بمنطقة غرب الضبعة، بمساحة 1230 فداناً، حيث سيتم تنفيذ مجتمع عمرانى كامل المرافق لاستيعاب أهل منطقة غرب الضبعة البحرية والقبلية، وتوفير مناطق خدمية لأهالي المنطقة، وتوفير مناطق استثمارية إقليمية مطلة على الطريق الساحلى.

وتابع الوزير، سير العمل بمشروع تنفيذ البحيرة بـ"نيو مارينا"، ومشروع "مارينا 8 على البحيرة"، وأعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارى والمخطط تنفيذها بمركز مارينا العلمين السياحى، وكذا موقف تنفيذ وتسليم الوحدات السكنية لحاجزيها بمشروعات (كمبوند مزارين ـ الحى اللاتيني - الأبراج الشاطئية - غيرها) بمدينة العلمين الجديدة، مشدداً على سرعة إنهاء الأعمال فى المواقيت المحددة، والالتزام بأعلى معايير الجودة.