شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل: صرف 825 ألف جنيه تعويضات لعمالة غير منتظمة فى 4 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد جبران وزير العمل، اليوم السبت، عن الموافقة على صرف مبلغ 825 ألف جنيه تعويضات لأسر 3 من العمالة غير منتظمة توفوا أثناء العمل، في 3 محافظات هي: الغربية ، وبني سويف، والجيزة ، وذلك بواقع 200 ألف جنيه لكل متوفى، من بند المنحة المستحدثة في الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة بالوزارة، وكذلك صرف 25 ألف جنيه لعدد 5 من العمالة غير المنتظمة في محافظة المنيا ، للمساهمة في رعاية صحية لهم ، بواقع 5000 جنيه لكل واحد.

وقال الوزير إن الوزارة تعمل خلال هذه الفترة على التوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة ، والمشاركة في التأمين الصحي لهم ، واستخراج شهادات مزاولة حرفة وقياس مهارة لهم في إطار خطة الاستمرار في تقديم الدعم والرعاية لهم لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.