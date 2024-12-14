شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: توقف بيع سلسلة هواتف أيفون 14 وiPhone SE فى الاتحاد الأوروبى 28 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

ستتوقف شركة أبل عن بيع سلسلة هواتف آيفون 14 وآيفون SE وعدد من الأجهزة الأخرى في الاتحاد الأوروبي بحلول 28 ديسمبر، وذلك امتثالاً للوائح الاتحاد الأوروبي التي ستجبر جميع الهواتف الذكية الجديدة قريبًا على استخدام منفذ USB-C للشحن.

كما تخطط الشركة للتوقف عن بيع بعض المنتجات الأخرى التي تستخدم منفذ Lightning الخاص بها القديم في الاتحاد الأوروبي، واضطرت أبل إلى التحول إلى خط هواتف آيفون 15 إلى USB-C بعد ضغوط من المنطقة، وقد تم اعتبار ذلك على نطاق واسع بمثابة تغيير مرحب به في صناعة التكنولوجيا، هناك عدد من الأشياء الأخرى التي طالب بها الاتحاد الأوروبي من شركة أبل أيضًا.

واستجابت الشركة بتنفيذ التغييرات المطلوبة في الاتحاد الأوروبي فقط وترك منتجاتها في مناطق أخرى دون تغيير ، ويشمل ذلك دعم NFC من جهات خارجية ومتاجر تطبيقات بديلة ، ولا تزال معلومات أبل غائبة عن الاتحاد الأوروبي حتى الآن بسبب السياسات المتضاربة.

ومن المضحك أن iPhone SE المحدث القادم والذي سيحتوي على منفذ USB-C سيستخدم هيكل iPhone 14 ، لذلك يجب على الاتحاد الأوروبي استعادة الوصول قريبًا إلى كل من iPhone 14 و iPhone SE في جهاز واحد مشترك يمكنه أيضًا تشغيل Apple Intelligence

وسيسمح للمتاجر في الاتحاد الأوروبى ببيع مخزونها المتبقي من الأجهزة التي توقف أبل عن إنتاجها في المنطقة، لذا إذا كنت تعيش في الاتحاد الأوروبي، فقد تكون هذه هى فرصتك الأخيرة للحصول على iPhone 14 إذا كنت مهتمًا.

ومن الواضح أن أبل ستتوقف أيضًا عن بيع الأجهزة المذكورة أعلاه في أيرلندا الشمالية على الرغم من أنها ليست جزءًا من الاتحاد الأوروبي.

في حين أنه من المحزن بعض الشيء أن يتم إيقاف إنتاج هذه الأجهزة في الاتحاد الأوروبي، فلا يزال لديك الكثير من الخيارات الأخرى، ولا يزال iPhone 15 هاتفًا ممتازًا للاختيار ويمكنك دائمًا انتظار iPhone SE الجديد إذا كانت ميزانيتك محدودة.

وإذا خطط أيا من المستهلكين لاستخدام جهاز أبل بمنفذ Lightning الخاص بك في المستقبل المنظور، فمن الأفضل تخزين عدد قليل من ملحقاته قبل نفادها أيضًا.



