شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق رحلات مترو الرياض في مسارين جديدين.. اعرف الموعد والان نبدء بالتفاصيل

مترو الرياض

الدمام - شريف احمد - يشهد يوم الأحد، بدء تشغيل المسار الأحمر «طريق الملك عبدالله» والمسار الأخضر «طريق الملك عبدالعزيز» ضمن خطة التشغيل التتابعي لشبكة مترو الرياض.ووفقًا للخطة المعلنة مسبقًا، سيتم تشغيل المسار البرتقالي «محور طريق المدينة المنورة» في 5 يناير 2025، ليكتمل بذلك تشغيل جميع مسارات الشبكة الستة بطول إجمالي يبلغ 176 كيلومترًا.ويربط القطار جميع أطراف الرياض، ويعمل دون سائق، عبر غرف تحكم مركزية تتابع الحركة بدقة وأمان وموثوقية حيث استقطبت شركتان لمراقبة إجراءات الأمن والسلامة في أنظمة القطارات والتحكم.ويوجد 10 % فقط من مسارات مشروع قطار الرياض على سطح الأرض 40 % أنفاق و50 % على الجسور، ويمثل طفرة قوية في مجال النقل داخل الرياض.

ومع بدء الإجازة المطولة، يشهد مترو الرياض إقبالًا كبيرًا من سكان العاصمة الرياض.



جموع غفيرة

وتوافدت جموع غفيرة من المواطنين والمقيمين للاستفادة من خدمات المترو، والتنقل بين أرجاء العاصمة بكل يسر وسهولة.



هذا وشهدت محطة قطار مدينة الملك عبدالله المالية "كافد" إقبالًا هائلًا.

كذلك امتلأت العديد من القطارات والمحطات المركزية لمسارات المترو بالركاب، لا سيما تلك التي تربط بين مختلف أنحاء العاصمة.

وتشكل نقطة وصل رئيسية مع المسار الأزرق القادم من جنوب الرياض.

وبدأت إجازة نهاية الأسبوع المطولة لطلاب وطالبات المملكة ومنسوبو التعليم، وتشمل يومي الأربعاء والخميس.

كما يضاف إلى الإجازة الرسمية يومي الجمعة والسبت، مع الإشارة إلى أن هذا يأتي في إطار حرص وزارة التعليم على توفير فرص للطلاب وذويهم للاستفادة من أوقاتهم في مختلف الأنشطة.

محطات مترو الرياض

وينطلق مترو الرياض عبر أكثر من 85 محطة موزعة في أنحاء العاصمة، منها أربع محطات رئيسة نفذت بتصاميم معمارية متميزة وفريدة من نوعها، بطاقة استيعابية ستصل إلى 3,6 ملايين راكب يوميًا.

ويضم مشروع مترو الرياض أسطولًا ضخمًا من القطارات يضم 190 قطارًا و452 عربة، من إنتاج كبرى الشركات العالمية.



مشروع مترو الرياض

كما يوفر المشروع 19 موقعًا لمواقف السيارات موزعة على مختلف مسارات الشبكة.

يذكر أن مشروع قطار الرياض يتكون من 6 مسارات، تم حتى الآن تشغيل 3 منها، وهي: المسار الأول "الخط الأزرق": محور العليا - البطحاء.

المسار الرابع "الخط الأصفر": محور طريق مطار الملك خالد الدولي.

المسار السادس "الخط البنفسجي": محور طريق عبد الرحمن بن عوف - طريق الشيخ حسن بن حسين بن علي.