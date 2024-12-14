"بوينغ" كشفت عن استثمار مليار دولار بهدف تعزيز إنتاج طائرات "787 دريملاينر"

كشفت شركة "​بوينغ​- Boeing" الأميركيّة للصّناعات الفضائيّة، عن استثمار بقيمة مليار دولار في مصانعها في نورث تشارلستن (كارولاينا الجنوبيّة)، حيث أعلنت نيّتها استحداث 500 وظيفة خلال السّنوات الخمس المقبلة.

وأوضحت في بيان، أنّ الهدف من هذه الخطوة زيادة إنتاج طائرات "787 دريملاينر" إلى 10 كلّ شهر بحلول 2026.

وكانت قد واجهت "بوينغ" مشاكل عدّة بشأن نوعيّة الإنتاج، وشهدت في الفترة الأخيرة إضرابًا لنحو 33 ألف موظّف استمرّ أكثر من 50 يومًا، شَلّ العمل في اثنين من مصانعها الكبيرة. وبسبب الإضراب، تمّ تعليق إنتاج طرازات عدّة من طائرات "بوينغ"، أبرزها نموذج "737 ماكس" الشّهير.

وفي تشرين الأوّل الماضي، أعلنت الشّركة خططًا لخفض عدد العاملين في فروعها حول العالم بنسبة 10% خلال الأشهر المقبلة، من دون تقديم مزيد من التّفاصيل.