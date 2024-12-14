كشفت شركة "بوينغ- Boeing" الأميركيّة للصّناعات الفضائيّة، عن استثمار بقيمة مليار دولار في مصانعها في نورث تشارلستن (كارولاينا الجنوبيّة)، حيث أعلنت نيّتها استحداث 500 وظيفة خلال السّنوات الخمس المقبلة.
وأوضحت في بيان، أنّ الهدف من هذه الخطوة زيادة إنتاج طائرات "787 دريملاينر" إلى 10 كلّ شهر بحلول 2026.
وكانت قد واجهت "بوينغ" مشاكل عدّة بشأن نوعيّة الإنتاج، وشهدت في الفترة الأخيرة إضرابًا لنحو 33 ألف موظّف استمرّ أكثر من 50 يومًا، شَلّ العمل في اثنين من مصانعها الكبيرة. وبسبب الإضراب، تمّ تعليق إنتاج طرازات عدّة من طائرات "بوينغ"، أبرزها نموذج "737 ماكس" الشّهير.
وفي تشرين الأوّل الماضي، أعلنت الشّركة خططًا لخفض عدد العاملين في فروعها حول العالم بنسبة 10% خلال الأشهر المقبلة، من دون تقديم مزيد من التّفاصيل.
كانت هذه تفاصيل خبر "بوينغ" كشفت عن استثمار مليار دولار بهدف تعزيز إنتاج طائرات "787 دريملاينر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.