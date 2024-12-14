أفاد مركز رصد الزّلازل التّابع للمؤسّسة الجيوفيزيائيّة في جامعة طهران، بأنّ هزة أرضية بقوّة 4,5 درجات على مقياس "ريختر"، ضربت مدينة زيراب التّابعة لقضاء سوادكوه في محافظة مازندران شمال إيران، وشعر به سكان البلدات والقرى المحيطة بسوادكوه.
من جهته، أعلن مدير عام إدارة الأزمات في محافظة مازندران، حسين علي محمدي شيركلائي، أنّ الهزّة تسبّب بأضرار في 78 وحدة سكنيّة، موضحًا أنّ هذه الأضرار وصلت إلى حدّ تصدّعات في الجدران وأسطح المباني والمنازل السّكنيّة. وأشار إلى أنّ رجال الإنقاذ في العديد من المدن المركزيّة في مازندران في حالة تأهّب قصوى، ويقوم بعضهم بدوريّات في مركز الهزّة.
وكشف أنّه "تمّ حتّى الآن توزيع أكثر من 700 بطّانيّة على المواطنين الّذين يمكثون خارج منازلهم"، مشيرًا إلى أنّ "جميع فرق الإنقاذ والإغاثة في حالة تأهّب قصوى لتقديم الخدمات اللّازمة".
كانت هذه تفاصيل خبر تضرر 78 وحدة سكنية جراء هزة أرضية بقوة 4,5 درجات ضربت مازندران بشمال إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.