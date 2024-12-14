تضرر 78 وحدة سكنية جراء هزة أرضية بقوة 4,5 درجات ضربت مازندران بشمال إيران

أفاد مركز رصد الزّلازل التّابع للمؤسّسة الجيوفيزيائيّة في جامعة طهران، بأنّ ​هزة أرضية​ بقوّة 4,5 درجات على مقياس "ريختر"، ضربت مدينة زيراب التّابعة لقضاء سوادكوه في محافظة مازندران شمال ​إيران​، وشعر به سكان البلدات والقرى المحيطة بسوادكوه.

من جهته، أعلن مدير عام إدارة الأزمات في محافظة مازندران، حسين علي محمدي شيركلائي، أنّ الهزّة تسبّب بأضرار في 78 وحدة سكنيّة، موضحًا أنّ هذه الأضرار وصلت إلى حدّ تصدّعات في الجدران وأسطح المباني والمنازل السّكنيّة. وأشار إلى أنّ رجال الإنقاذ في العديد من المدن المركزيّة في مازندران في حالة تأهّب قصوى، ويقوم بعضهم بدوريّات في مركز الهزّة.

وكشف أنّه "تمّ حتّى الآن توزيع أكثر من 700 بطّانيّة على المواطنين الّذين يمكثون خارج منازلهم"، مشيرًا إلى أنّ "جميع فرق الإنقاذ والإغاثة في حالة تأهّب قصوى لتقديم الخدمات اللّازمة".