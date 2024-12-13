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شكرا لقرائتكم خبر عن منصة إلكترونية للجلسات الاستشارية.. أبرز توصيات ملتقى «تعافي» لعلاج الإدمان والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قدر مدير الجمعيات والمؤسسات الأهلية بوزارة الداخلية علي العتيبي، عدد المستفيدين من برامج الجمعيات خلال عام ب 4580 مستفيدًا في برنامج لتأهيل المتعافين من الإدمان، و6320 مستفيدًا في برنامج استمرارية التعافي في أنشطة تأهيلية.
وأوضح خلال الجلسة الأولى من اليوم الثاني للملتقى العلمي الثاني للجمعية الخيرية للمتعافين من المخدرات والمؤثرات العقلية ”تعافي“، الذي تقيمه بالتعاون مع الجمعية السعودية لعلاج الإدمان بعنوان ”علاج الإدمان.. التوجهات الحديثة للتأهيل“، أن عدد الجمعيات المعنية بالمخدرات في المملكة يبلغ 27 جمعية، تحت إشراف وزارة الداخلية، و13 جمعية تحت إشراف وزارة الصحة.
وذكر في ورقة بعنوان ”دور إدارة الجمعيات والمؤسسات الاهلية بوزارة الداخلية في عملية تأهيل حالات الإدمان“، أن الجمعيات المتخصصة تقوم بالعلاج والتأهيل للمدمنين بعدة برامج متنوعة، تستهدف المستفيد والاسرة والمؤسسات المجتمعية، مشددًا على أهمية التوعية والتثقيف من خلال إعداد البرامج الوقائية وعوامل الحماية والبرامج العلاجية والتنشئة الأسرية.
من جهته، كشف مؤسس اللجنة التنسيقية لجمعيات الوقاية والتأهيل من المخدرات بالمملكة محمد الفراج، خلال ورقة بعنوان ”دور اللجنة التنسيقية لجمعيات الوقاية والتأهيل من المخدرات“، عن العمل على تعديل وتسهيل بعض الإجراءات على برتوكول العلاج والتأهيل الخاص بتسهيل إجراءات تراخيص المراكز العلاجية والتأهيلية بالتعاون مع بعض الجهات الحكومية.
وتابع أن اللجنة التنسيقية وضعت خطة لعام 2025 تتمثل في التعاون مع إدارة السجون لاحتواء مدمني المخدرات، حيث وضعت برامج تأهيلية للمدمنين في السجون على مدار العام وعبر الزيارات المتكررة.
بدوره، بيّن نائب الأمين العام لجمعية عناية الصحية مشاري بن دليلة، في ورقة بعنوان ”مبادرة تكاتف لمساندة الحملة الوطنية ضد المخدرات“، أن إجمالي عدد المستفيدين من جمعية ”عناية“ بلغ أكثر من 50 ألف مستفيد، بقيمة اقتصادية تتجاوز 500 مليون ريال خلال 18 عامًا.
وتابع أن رؤية المبادرة تتمثل في كونها منظومة من الخدمات الصحية والتأهيلية للحد من تعاطي المخدرات، فيما الرسالة تتمحور في توفير خدمات صحية وتأهيلية متكاملة للحد من تعاطي المخدرات من خلال مبادرات وشراكات فاعلة ومستدامة.
وأكد أن أهداف المبادرة تكمن في تعزيز حصانة المجتمع من آفة المخدرات وفق رؤية المملكة 2030، وإقامة برامج توعوية ووقائية في وسائل الاعلام المختلفة، وتنظيم برامج تدريبية وتطويرية للفئات المستهدفة بالمبادرة، إضافةً إلى تقديم برامج الرعاية والتأهيل والدعم النفسي والاجتماعي للمتعافين.
ودعا إلى تطوير بدائل علاجية لمرضى الإدمان، وإنشاء منصة إلكترونية لتقديم الجلسات الاستشارية لمرضى الإدمان، وتوفير خدمات خاصة للنساء لعلاج مرضى الإدمان، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات مع زمالة المدمنين المجهولين لدعم المتعافين من مرض الإدمان، وأخيرًا تأهيل كوادر متخصصة لعلاج مرضى الإدمان.
وأشار مدير البرامج العلاجية والتأهيلية والمتحدث الرسمي لجمعية ”تعافي“ عبد الله الحارثي، في ورقة بعنوان ”برنامج تأهيل حالات الإدمان بالجمعيات برنامج جمعية تعافي“، إلى أن الجمعية أنشئت منزل بداية الطريق لاحتواء المتعافين من المخدرات بمدينة الدمام.
وسلط الحارثي، الضوء على إنجازات الجمعية المحققة للعام الجاري والتي تمثلت في 1164 جلسة للعلاج الجمعي، و1171 عينة مخبرية، و168 جلسة ماتريكس، و1080 استشارة، و95 برنامجًا أسريًا.
وأوضح خلال الجلسة الأولى من اليوم الثاني للملتقى العلمي الثاني للجمعية الخيرية للمتعافين من المخدرات والمؤثرات العقلية ”تعافي“، الذي تقيمه بالتعاون مع الجمعية السعودية لعلاج الإدمان بعنوان ”علاج الإدمان.. التوجهات الحديثة للتأهيل“، أن عدد الجمعيات المعنية بالمخدرات في المملكة يبلغ 27 جمعية، تحت إشراف وزارة الداخلية، و13 جمعية تحت إشراف وزارة الصحة.
علاج ظاهرة المخدراتوأضاف أن المنظمات غير الربحية ممثلة في الجمعيات الأهلية المتخصصة بعلاج ظاهرة المخدرات شريك أساسي للجهود الحكومية في علاج ظاهرة المخدرات، وأن الهدف العام للجمعيات يتمثل في حماية أفراد المجتمع على الجانب الوقائي والتنموي والعلاجي، والتي تختلف في أهدافها الفرعية لتشكل تكامل لتقديم الخدمة للمستفيدين وأسرهم حسب أهداف كل جمعية.
وذكر في ورقة بعنوان ”دور إدارة الجمعيات والمؤسسات الاهلية بوزارة الداخلية في عملية تأهيل حالات الإدمان“، أن الجمعيات المتخصصة تقوم بالعلاج والتأهيل للمدمنين بعدة برامج متنوعة، تستهدف المستفيد والاسرة والمؤسسات المجتمعية، مشددًا على أهمية التوعية والتثقيف من خلال إعداد البرامج الوقائية وعوامل الحماية والبرامج العلاجية والتنشئة الأسرية.
من جهته، كشف مؤسس اللجنة التنسيقية لجمعيات الوقاية والتأهيل من المخدرات بالمملكة محمد الفراج، خلال ورقة بعنوان ”دور اللجنة التنسيقية لجمعيات الوقاية والتأهيل من المخدرات“، عن العمل على تعديل وتسهيل بعض الإجراءات على برتوكول العلاج والتأهيل الخاص بتسهيل إجراءات تراخيص المراكز العلاجية والتأهيلية بالتعاون مع بعض الجهات الحكومية.
تأهيل مرضى المخدراتوأكد أن اللجنة تحرص على أن تكون مظلة لكافة الجمعيات العاملة في تأهيل مرضى المخدرات، من خلال تقديم الخدمة والتمثيل والتمكين.
وتابع أن اللجنة التنسيقية وضعت خطة لعام 2025 تتمثل في التعاون مع إدارة السجون لاحتواء مدمني المخدرات، حيث وضعت برامج تأهيلية للمدمنين في السجون على مدار العام وعبر الزيارات المتكررة.
بدوره، بيّن نائب الأمين العام لجمعية عناية الصحية مشاري بن دليلة، في ورقة بعنوان ”مبادرة تكاتف لمساندة الحملة الوطنية ضد المخدرات“، أن إجمالي عدد المستفيدين من جمعية ”عناية“ بلغ أكثر من 50 ألف مستفيد، بقيمة اقتصادية تتجاوز 500 مليون ريال خلال 18 عامًا.
وتابع أن رؤية المبادرة تتمثل في كونها منظومة من الخدمات الصحية والتأهيلية للحد من تعاطي المخدرات، فيما الرسالة تتمحور في توفير خدمات صحية وتأهيلية متكاملة للحد من تعاطي المخدرات من خلال مبادرات وشراكات فاعلة ومستدامة.
وأكد أن أهداف المبادرة تكمن في تعزيز حصانة المجتمع من آفة المخدرات وفق رؤية المملكة 2030، وإقامة برامج توعوية ووقائية في وسائل الاعلام المختلفة، وتنظيم برامج تدريبية وتطويرية للفئات المستهدفة بالمبادرة، إضافةً إلى تقديم برامج الرعاية والتأهيل والدعم النفسي والاجتماعي للمتعافين.
علاج المدمنينوأردف أن مستهدفات المبادرة في المرحلة الأولى تتمثل في تأهيل 30 عاملًا في مجال علاج المدمنين، فيما وصل عدد المستفيدين 111 مستفيدًا، و100 مستفيد في تأهيل المتطوعين في التوعية بأضرار المخدرات، إضافةً إلى 600 الف مشاهدة في وسائل التواصل الاجتماعي.
ودعا إلى تطوير بدائل علاجية لمرضى الإدمان، وإنشاء منصة إلكترونية لتقديم الجلسات الاستشارية لمرضى الإدمان، وتوفير خدمات خاصة للنساء لعلاج مرضى الإدمان، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات مع زمالة المدمنين المجهولين لدعم المتعافين من مرض الإدمان، وأخيرًا تأهيل كوادر متخصصة لعلاج مرضى الإدمان.
وأشار مدير البرامج العلاجية والتأهيلية والمتحدث الرسمي لجمعية ”تعافي“ عبد الله الحارثي، في ورقة بعنوان ”برنامج تأهيل حالات الإدمان بالجمعيات برنامج جمعية تعافي“، إلى أن الجمعية أنشئت منزل بداية الطريق لاحتواء المتعافين من المخدرات بمدينة الدمام.
وسلط الحارثي، الضوء على إنجازات الجمعية المحققة للعام الجاري والتي تمثلت في 1164 جلسة للعلاج الجمعي، و1171 عينة مخبرية، و168 جلسة ماتريكس، و1080 استشارة، و95 برنامجًا أسريًا.