شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": موجة برد قوية على مناطق السعودية بدءًا من الأحد والان نبدء بالتفاصيل

تفاصيل الحالة الجوية

الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد عن تأثر مناطق المملكة بموجة برد شديدة خلال الفترة من الأحد (15 ديسمبر) وحتى الثلاثاء (17 ديسمبر)، حيث ستتأثر مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، وشمال المنطقة الشرقية بكتلة هوائية باردة تُخفض درجات الحرارة الصغرى إلى ما بين (صفر) و(3 درجات تحت الصفر) مئوية.ويمتد تأثير الموجة الباردة يومي الاثنين والثلاثاء ليشمل مناطق القصيم، الرياض، والشرقية، حيث يُتوقع أن تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين (2 - 5 درجات مئوية).ويصاحب هذه الأجواء نشاط للرياح المثيرة للأتربة والغبار يومي الأحد والاثنين، خاصة في المناطق المتأثرة بانخفاض الحرارة، مع امتداد تأثيرها إلى منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بما في ذلك الأجزاء الساحلية، خاصة خلال ساعات النهار.وأوضح المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني: "موجة باردة في الربع الأول من ⁧‫الشتاء‬⁩ تتسبب بانخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر بـ 3 درجات بدءًا من الأحد المقبل، داعيًا الجميع إلى متابعة تقارير المركز، واتباع إرشادات السلامة الصادرة عن الجهات المعنية".