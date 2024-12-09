السعودية | صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ 10 مواطنين لتبرعهم بالدم خمسين مرة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ 10 مواطنين، لقاء تبرع كل منهم بدمه خمسين مرة.

وفيما يلي أسماء المتبرعين الممنوحين ميدالية الاستحقاق : سامي بن معلث بن مساعد الحجيلي, خالد بن أحمد بن يوسف الغريب, سعد بن عبدالله بن عبدالرحمن العريفي, عبدالله بن محمد دغريري, عبدالعزيز عبدالله باعقبة, عبدالسلام بن صالح عبد الرحمن السلمان, عبدالعزيز بن أحمد بن محمد الحيان, وهيب بن إسماعيل بن عبد الله ديوان, الرقيب/ موسى بن عسران بن علي مباركي, محمد بن سعد بن مفلح الرشيدي.

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