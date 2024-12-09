السعودية | دبلوماسي سابق: المملكة منذ اليوم الأول وقفت مع السوريين وقامت بالعديد من المبادرات لإغاثة الشعب السوري

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

كشف سفير المملكة لدى الأمم المتحدة سابقا د. عبد الله المعلمي عن ملامح الوقفة السعودية مع الشعب السوري.

وقال “المعلمي” في تصريحات لبرنامج “هنا الرياض”، إن المملكة العربية السعودية بذلت جهودا حثيثة من أجل تجنيب سوريا ويلات الحروب والانشقاق.

وأوضح أن المملكة كانت حاضرة بقوة منذ اندلاع الأحداث في سوريا عام 2011، حيث كان الملك عبدالله على اتصال بالقيادة السورية لحثها على الإصلاح السياسي والاقتصادي والاستجابة لتطلعات الشعب السوري.

وذكر أن المملكة كان لها موقفا مناصرا للشعب السوري حينما رفض سياسة القمع واستخدام القوة من جانب النظام ضد أبناء شعبه.

وأشار إلى أن المملكة قامت بالعديد من المبادرات الإنسانية لإغاثة المتضررين من الحرب في سوريا عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، انطلاقا من دورها المحوري في المنطقة.

https://x.com/AlriyadhHere/status/1865861135850725787?s=19

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