شكرا لقرائتكم خبر عن غزة.. سيارات الإسعاف المقدمة من المملكة تعزز قدرات القطاع الصحي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قدّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أكثر من 20 سيارة إسعاف مجهزة بالكامل لدعم القطاع الصحي في قطاع غزة.
ويعاني القطاع ضغطًا هائلًا نتيجة الظروف الإنسانية الصعبة، ونتيجة الاستهدافات المتكررة التي أخرجت العديد من القدرات الصحية عن الخدمة، ولاسيما سيارات الإسعاف. للتفاصيل | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum) https://twitter.com/alyaum/status/1855282920904069383?ref_src=twsrc%5Etfw
ويعاني القطاع ضغطًا هائلًا نتيجة الظروف الإنسانية الصعبة، ونتيجة الاستهدافات المتكررة التي أخرجت العديد من القدرات الصحية عن الخدمة، ولاسيما سيارات الإسعاف. للتفاصيل | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum) https://twitter.com/alyaum/status/1855282920904069383?ref_src=twsrc%5Etfw