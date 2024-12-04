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غزة.. سيارات الإسعاف المقدمة من المملكة تعزز قدرات القطاع الصحي

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واس - غزة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قدّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أكثر من 20 سيارة إسعاف مجهزة بالكامل لدعم القطاع الصحي في قطاع غزة.
ويعاني القطاع ضغطًا هائلًا نتيجة الظروف الإنسانية الصعبة، ونتيجة الاستهدافات المتكررة التي أخرجت العديد من القدرات الصحية عن الخدمة، ولاسيما سيارات الإسعاف. للتفاصيل | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum) https://twitter.com/alyaum/status/1855282920904069383?ref_src=twsrc%5Etfw

القطاع الصحي بغزة

وقد أحدثت هذه السيارات تأثيرًا إيجابيًا ملحوظًا على قدرات القطاع الصحي في الاستجابة لحالات الطوارئ والإسهام في إنقاذ الجرحى والمصابين وسرعة نقلهم إلى المستشفيات والمراكز الطبية في قطاع غزة.
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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