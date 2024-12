شكرا لقرائتكم خبر عن غزة.. سيارات الإسعاف المقدمة من المملكة تعزز قدرات القطاع الصحي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أكثر من 20 سيارة إسعاف مجهزة بالكامل لدعم القطاع الصحي في قطاع غزة.

ويعاني القطاع ضغطًا هائلًا نتيجة الظروف الإنسانية الصعبة، ونتيجة الاستهدافات المتكررة التي أخرجت العديد من القدرات الصحية عن الخدمة، ولاسيما سيارات الإسعاف. للتفاصيل | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum) https://twitter.com/alyaum/status/1855282920904069383?ref_src=twsrc%5Etfw القطاع الصحي بغزة وقد أحدثت هذه السيارات تأثيرًا إيجابيًا ملحوظًا على قدرات القطاع الصحي في الاستجابة لحالات الطوارئ والإسهام في إنقاذ الجرحى والمصابين وسرعة نقلهم إلى المستشفيات والمراكز الطبية في قطاع غزة.