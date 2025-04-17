وزارة الاتّصالات أعلنت فتح باب التّرشّح لملء مركز مدير عام هيئة "أوجيرو"

أعلنت وزارة الاتّصالات، عن "فتح باب التّرشّح لملء مركز رئيس هيئة "أوجيرو" مدير عام، وتدعو مَن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة إلى تقديم طلباتهم عبر منصة OMSAR". وطلبت الوزارة "التّسجيل وتعبئة الطلب على الرابط التالي:https://seniorrecruit.omsar.gov.lb/positions_ar.aspx".

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