هاني: الغاية من مؤتمر "الزراعة نبض الأرض" النهوض بالقطاع الزراعي كركيزة حيوية للاقتصاد

زار وزير الزّراعة ​نزار هاني​، في إطار التّحضيرات لمؤتمر "الزّراعة نبض الأرض" المزمع عقده في 21 أيّار 2025، مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حيث عقد اجتماعًا تنسيقيًّا موسّعًا، في حضور رئيس المجلس شارل عربيد، المدير العام لوزارة الزّراعة لويس لحود، إلى جانب وفد ممثّل عن النّقابات الزراعية، واتحاد غرف الصناعة والتجارة والزراعة، وعدد من مسؤولي الوزارة.

وعرض هاني لبرنامج المؤتمر وأهدافه، مؤكّدًا أنّ "الغاية الأساسيّة من انعقاده هي النّهوض بالقطاع الزّراعي كركيزة حيويّة للاقتصاد الوطني، وذلك عبر استقطاب الدّعم المالي من الهيئات المانحة الدّوليّة المشارِكة، بالإضافة إلى تعزيز الإنتاج الزّراعي من خلال البحوث العلميّة، وتشجيع الزّراعات البديلة الّتي تتماشى مع التّغيّرات المناخيّة المتسارعة".

وشدّد على "أهميّة الشّراكة بين القطاعَين العام والخاص، والتّكامل بين المؤسّسات الرّسميّة والهيئات النّقابيّة والمجتمعيّة، لإطلاق مسار إصلاحي متكامل يعيد للزّراعة دورها المركزي في الأمن الغذائي والتّنمية المستدامة".

وأوضحت الوزارة في بيان، أنّه "تمّ خلال الاجتماع، التّداول في آليّة التّحضيرات اللوجستيّة والتّنظيميّة، لضمان حسن سير المؤتمر وإنجاح فعاليّاته، وسط تأكيد من جميع المشاركين على أهميّة العمل التّشاركي لضمان تحقيق الأهداف المرجوّة منه".