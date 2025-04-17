بدء جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا برئاسة الرئيس عون

بدأت جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون، وحضور قائد الجيش رودولف هيكل الذي سيستعرض الوضع الأمني في الجنوب ومسار تطبيق القرار 1701.

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