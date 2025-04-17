فوز نديم منصوري بجائزة "تشجيع البحث في العلوم" من المركز العربي للأبحاث في قطر

فاز أستاذ علم الاجتماع في ​الجامعة اللبنانية​ نديم منصوري، بجائزة "تشجيع البحث في العلوم الاجتماعيّة والإنسانيّة"، الّتي يمنحها المركز العربي للأبحاث ودراسة السّياسات، عن بحثه بعنوان "العصبيّة والممارسات الاجتماعيّة في المجتمع الرّقمي: قراءة سوسيو- رقميّة".

وقد تمّ إعلان فوز منصوري خلال حفل ختام أعمال الدوّرة العاشرة من "مؤتمر العلوم الاجتماعيّة والإنسانيّة"، الّذي نظّمه المركز العربي في العاصمة القطريّة الدّوحة، بمشاركة نخبة من الباحثين العرب وحضور وزيرة التّربية والتّعليم العالي القطريّة لولوة بنت راشد محمد الخاطر، الّتي قامت بتسليم الجائزة للفائزين.

ويطرح البحث الفائز قراءةً نقديّةً لظاهرة "العصبيّة" بصيغتها المعاصرة، وتطوير مفهوم "الهابيتوس" من خلال دراسة للممارسات الاجتماعيّة في المجتمع الرّقمي، وتفكيك آليّات تشكّل الجماعات الرّقميّة ذات الانتماءات المغلقة.

يشار إلى أنّ هذه الجائزة تُعدّ من أبرز الجوائز العربيّة في هذا المجال، وقد أطلقها المركز العربي منذ العام 2011، بهدف دعم الباحثين العرب وتشجيع الإنتاج المعرفي النّقدي، وهي تُمنح مرّةً كل عامين لأفضل الأبحاث المقدَّمة إلى المؤتمر.