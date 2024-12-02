مغامرات وفعاليات ثقافية بسياحة المدينة

ضمت منصة روح المدينة المعنية بإبراز معالم المدينة وإثراء تجارب الزوار وتشرف عليها هيئة تطوير المدينة المنورة، عددًا من الفعاليات الثقافية والمغامرات لتضاف لمجموعة من الخدمات التي تقدمها المنصة، إضافة إلى أول مرشد افتراضي يقدم المعلومات للمستفيدين عن أهم المعالم والمواقع بالمدينة.

مواقع تاريخية

نشرت المنصة عددا من الفعاليات الثقافية المختلفة ومواقعها ومواعيد إقامتها كدعم للجانب الثقافي وتشجيعا للصالونات الثقافية التي تستقطب فئة كبيرة من المثقفين والإعلاميين والكتاب، كذلك أطلقت المنصة عددا من برامج المغامرات، والتي تستقطب الشباب والمجموعات من تسلق للجبال الكبيرة بالمدينة وفي الأطراف والهاكينج واكتشاف المواقع البعيدة والتاريخية، من خلال فرق مدربة ومتمرسة في ذلك، حيث وضعت الفرق عددا من المسارات التي تستقطب فيها المهتمين.

ويقوم المرشدون المسؤولون عن الرحلات بإقامة تمارين رياضية للمسجلين قبل الانطلاق للمغامرات وتوزيع المعدات الخاصة، حيث تحوي كل رحلة مرشدا ومسعفا خلويا ومساعدي حمل أدوات الرحلة وتجهيز الوجبات خلال مدة الرحلة.

أبرز المعالم

تأتي تلك الفعاليات إضافة إلى الفعاليات والبرامج الأخرى الإرشادية، والتي تنقل المستفيد بحالات تاريخية مرتبطة بالأحداث التاريخية والسيرة النبوية والوقوف على أبرز المعالم فيها والتنقل في المعالم الحديثة والمتاحف وتجربة الأكل المديني.

يذكر أن منصة روح المدينة أطلقتها هيئة تطوير المدينة المنورة، ويوجد فيها أول مرشد افتراضي، وتعمل المنصة على تقديم المعلومات من المصادر الموثوقة، وتثري تجربة الزائر بست لغات مختلفة، يمكن لزائر المدينة والمعتمرين والحجاج وأهالي المدينة الاستفادة من المنصة وتحميلها على الهواتف الذكية، والاسترشاد عن أبرز المناطق والمميزات والجوانب التسويقية والأكلات المميزة بالمدينة.