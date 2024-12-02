السعودية | التحول الرقمي والحوكمة في ديوان المظالم يرفع نسبة رضا المستفيدين إلى 93%

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

كشف ديوان المظالم أن 89% من المستفيدين يتم خدمتهم بنجاح من أول اتصال عبر القنوات التي يتيح ديوان المظالم من خلالها إمكانية التواصل المباشر لكافة المستفيدين من خدماته؛ بما يوفره الديوان من خدمات تواصل رقمية تتكامل لخدمتهم.

وتضمن تقرير مركز إدارة العمليات القضائية للربع الثالث من عام 2024م، أن نسبة إعجاب المستفيدين بالخدمات المقدمة من الدوائر القضائية لديوان المظالم تجاوزت 91%، فيما تجاوزت نسبة رضا المستفيدين عن الأداء المقدم من الموظفين 93%، حيث تحقق مؤشرات الرضا عددًا من الأهداف التي رسمها ديوان المظالم.

وتمكن متخذي القرار من تقييم أداء الأعمال بالشكل المطلوب والوقوف على فرص التحسين في مختلف الخدمات.

يُذكر أن ديوان المظالم حقق الأسبوع الماضي وفي ذات السياق الجائزة الذهبية لـ “أفضل تحول رقمي”، والجائزة الفضية “الموظفون في صميم كل شيء” في تجربة العميل السعودية؛ والتي جاءت لتؤكد سعي ديوان المظالم لتحسين وتطوير خدماته، واضعًا تجربة المستفيدين في مقدمة أولوياته.

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