شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 2023.. الموارد البشرية" أفضل جهة حكومية في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الكفاءة الحكومية

تعزيز الابتكار المؤسسي

أبرز الجوائز الإقليمية

تكريم 23 فائزًا

ريادة المملكة

الدمام - شريف احمد - حصلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في إنجاز بارز يعكس ريادة المملكة في تطوير العمل الحكومي وتعزيز الابتكار المؤسسي، على جائزة "أفضل وزارة عربية" لعام 2024.يأتي ذلك ضمن فعاليات الدورة الثالثة لجائزة التميز الحكومي العربي، التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات بالتعاون مع جامعة الدول العربية، ممثلة بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية.وتهدف الجائزة إلى إبراز النماذج الناجحة في الإدارة الحكومية، وتكريم الكفاءات المؤسسية والفردية المتميزة في العالم العربي، مع تسليط الضوء على الابتكار والتميز بصفتها أدوات أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.أكد وزير شؤون مجلس الوزراء في حكومة الإمارات رئيس مجلس أمناء الجائزة محمد بن عبدالله القرقاوي، أن الكفاءة الحكومية هي الأساس لتحقيق الازدهار الاقتصادي والاجتماعي، مشيرًا إلى أن نجاح الدول يعتمد على قدرتها على إدارة مواردها المالية والبشرية بكفاءة عالية.وأشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالدور المحوري للجائزة في تعزيز الابتكار المؤسسي في المنطقة العربية، مؤكدًا أن الاحتفاء بالنماذج الحكومية الرائدة يسهم في ترسيخ الريادة بصفتها منهجية أساسية للإدارة الحكومية.وجاء تميُّز وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحقيق مجموعة من الإنجازات النوعية التي أهلتها لنيل هذه الجائزة، كان أبرزها تنفيذ برنامج شامل للتحول الرقمي، يهدف إلى أتمتة العمليات والخدمات الحكومية مع إجراء تحسينات مستمرة بناءً على مؤشرات الأداء.كما أطلقت الوزارة مركز ذكاء الأعمال الذي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم عملية اتخاذ القرار، وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين.حرصت الوزارة على تعزيز الابتكار المؤسسي من خلال منصة "ملهم" التي تهدف إلى حوكمة الأفكار الإبداعية، إلى جانب تنظيم مؤتمر الابتكار ومستقبل العمل الحكومي عام 2022.كما كانت الوزارة سباقة في إشراك المواطنين وأصحاب المصلحة في عملية تطوير السياسات والخدمات عبر منتديات حوارية تهدف إلى تحقيق التكامل بين كافة الأطراف.وعلى المستوى الوطني، قادت الوزارة جهودًا بارزة في تحسين كفاءة الإنفاق وتطوير النموذج التشغيلي للموارد البشرية، ونتيجة لذلك، حصلت على المركز الثاني بصفتها أفضل جهة حكومية في المملكة لعام 2023.كما جرى تكريمها في منتدى كفاءة الإنفاق لعام 2024، بعد تحقيقها معايير متميزة في إدارة الموارد المالية والإدارية.تعد جائزة التميز الحكومي العربي واحدة من أبرز الجوائز الإقليمية في مجال الإدارة الحكومية، وتشمل 15 فئة موزعة على مستويين رئيسيين: الأفراد والمؤسسات.تشمل الجوائز الفردية فئات مثل أفضل وزير عربي وأفضل محافظ وأفضل موظف وموظفة حكومية، بينما تركز الجوائز المؤسسية على فئات مثل أفضل وزارة عربية وأفضل هيئة أو مؤسسة حكومية.بالإضافة إلى جوائز فرعية تكرم المشاريع المتميزة في مجالات مثل التعليم، والصحة، والبنية التحتية، وتمكين الشباب.في هذا العام، شهدت الجائزة تكريم 23 فائزًا يمثلون نماذج ريادية من مختلف الدول العربية.خضعت الترشيحات إلى عملية تقييم دقيقة عبر نظام إلكتروني ذكي، ولجنة تحكيم متخصصة تعتمد على أفضل المعايير العالمية.واستثنيت دولة الإمارات من المشاركة لضمان مبدأ الحيادية والشفافية.يأتي حصول وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على هذه الجائزة، انعكاسًا لريادة المملكة في تطوير العمل الحكومي، ويؤكد التزامها بتحقيق التميز المؤسسي وفق أعلى المعايير.ويأتي هذا الإنجاز ضمن جهود المملكة لتحقيق رؤية 2030 التي تهدف إلى تعزيز الكفاءة الحكومية والتنمية المستدامة، من أجل رفاهية المجتمع وازدهار الوطن.